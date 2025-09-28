Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una pionera del rock español vuelve a los escenarios tras casi 40 años de silencio
Shelly, considerada la primera mujer rockera de España, regresa a la música a los 77 años tras superar una larga etapa marcada por la pérdida y el duelo.
En Y ahora Sonsoles, Shelly cuenta que abandonó la música tras la muerte de su marido y compañero de banda: “Murió en un accidente y dejé la música”.
El destino la llevó a reencontrarse con el rock en un hospital, donde conoció a su nueva banda. Hoy, vuelve a cantar con la misma pasión que la convirtió en pionera.