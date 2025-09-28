Publicidad
Sueños de libertad
El peso de la culpa transforma a uno de los personajes más complejos de Sueños de libertad
Nancho Novo analiza la evolución de Damián en Sueños de libertad tras la muerte de don Pedro, marcada por la venganza, el remordimiento y un secreto que amenaza con salir a la luz.
En Sueños de libertad, Damián asfixia a don Pedro tras descubrir que dejó morir a Jesús. “Va a vivir atormentado por la culpa”, confiesa Nancho Novo.
El personaje deberá ocultar su crimen mientras Irene empieza a sospechar. “Algún día yo creo que saldrá a la luz”, anticipa el actor sobre el futuro de su personaje.