El peso de la culpa transforma a uno de los personajes más complejos de Sueños de libertad

En Sueños de libertad, Damián asfixia a don Pedro tras descubrir que dejó morir a Jesús. “Va a vivir atormentado por la culpa”, confiesa Nancho Novo.

El personaje deberá ocultar su crimen mientras Irene empieza a sospechar. “Algún día yo creo que saldrá a la luz”, anticipa el actor sobre el futuro de su personaje.