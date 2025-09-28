Publicidad
Y ahora Sonsoles
La alternativa segura que revoluciona el uso del huevo en hostelería
Luis Alberto Zamora explica en Y ahora Sonsoles cómo los huevos pasteurizados eliminan el riesgo de salmonelosis y mejoran la textura de platos como mayonesas o tiramisú.
En Y ahora Sonsoles, Nutriman destaca que los huevos pasteurizados no requieren altas temperaturas, lo que permite mantener la yema jugosa sin riesgo de salmonelosis.
Además, son ideales para recetas con huevo crudo, como mayonesas o postres. “Garantizan seguridad y sabor”, afirma Luis Alberto Zamora.