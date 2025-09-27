Publicidad
Pasapalabra
El reto musical de Roberto Leal que dejó a Manu y Rosa contra las cuerdas
El presentador lanzó un castigo inédito en Pasapalabra tras un fallo inesperado en La Pista, provocando risas, tensión y una actuación improvisada que salvó el momento.
Durante una intensa entrega de Pasapalabra, Roberto Leal desafió a Manu y Rosa con una advertencia: “Os la tenéis que saber”. El tema era ‘Devuélveme a mi chica’, de Hombres G.
Ante el fallo de Rosa, Manu reaccionó rápido y reconoció la canción, evitando el castigo propuesto por Leal: dejarles cinco minutos solos mientras el público se iba a tomar café.