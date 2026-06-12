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LA VOZ KIDS
El reto más caótico de La Voz Kids pone contra las cuerdas a Ana Mena, Edurne, Orozco y Fonsi
Una dinámica llena de preguntas inesperadas, objetos acumulados y pruebas de memoria desata las risas entre los coaches de La Voz Kids en uno de los momentos más divertidos entre grabaciones.
Lejos de las actuaciones y los giros de silla, los coaches del programa se enfrentan a un juego que combina reflejos, memoria y situaciones de lo más surrealistas. Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi tuvieron que responder preguntas mientras superaban distintos desafíos.
Canciones de sus compañeros, conceptos del concurso y cuestiones tan disparatadas como qué puede ir dentro de una ballena marcaron una prueba repleta de despistes y momentos inesperados que mostró el lado más espontáneo del equipo de coaches de La Voz Kids.
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