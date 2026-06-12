El reto más caótico de La Voz Kids pone contra las cuerdas a Ana Mena, Edurne, Orozco y Fonsi

Lejos de las actuaciones y los giros de silla, los coaches del programa se enfrentan a un juego que combina reflejos, memoria y situaciones de lo más surrealistas. Ana Mena, Edurne, Antonio Orozco y Luis Fonsi tuvieron que responder preguntas mientras superaban distintos desafíos.

Canciones de sus compañeros, conceptos del concurso y cuestiones tan disparatadas como qué puede ir dentro de una ballena marcaron una prueba repleta de despistes y momentos inesperados que mostró el lado más espontáneo del equipo de coaches de La Voz Kids.

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