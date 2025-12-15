Antena3
Receta de champiñones en salsa, de Karlos Arguiñano: "Estos se cocinan solos"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Ideas navideñas con champiñones de Karlos Arguiñano: recetas rápidas, festivas y llenas de sabor

Las propuestas de Karlos Arguiñano convierten a los champiñones en un recurso económico y saludable para crear aperitivos y platos principales que triunfan en la mesa navideña sin complicaciones.

Karlos Arguiñano destaca los beneficios de los champiñones y reconoce que debería haberlos incorporado más a su dieta. Este ingrediente resulta ideal para animar el menú navideño gracias a su sabor y valor nutritivo, perfecto para quienes buscan comer bien sin esfuerzo.

En su cocina aparecen en crudo, combinados con verduras, carnes, en salsa o al horno. Sus recetas comparten rapidez, sencillez y un coste reducido, cualidades que los convierten en una apuesta segura para preparar aperitivos festivos o platos principales que llenan de alegría cualquier celebración.

