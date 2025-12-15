Alerta por el repunte de gripe: los expertos detallan cómo frenar los contagios en plena Navidad

El incremento acelerado de casos ha sorprendido por la facilidad con la que circulan las variantes de este año, impulsadas por las habituales aglomeraciones navideñas. Aunque la vacuna sigue aportando protección, su eficacia se resiente ante las cepas predominantes, lo que está provocando una expansión más temprana de lo previsto.

Ante este escenario, Rosalía Gozalo recomienda recurrir a la mascarilla, reforzar el lavado de manos y hacerse un test ante cualquier síntoma. También subraya la importancia de mantener la mucosa nasal en buen estado con suero o agua de mar para reforzar la barrera natural frente al virus.