Receta de canelones de pescado y verdura, de Karlos Arguiñano

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Una receta saludable y reconfortante para renovar tus platos de pasta

Karlos Arguiñano transforma los clásicos canelones en una propuesta ligera y nutritiva con pescado y verdura, ideal para cuidar la salud sin renunciar al sabor.

En Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef propone unos canelones rellenos de merluza, puerro y zanahoria, cubiertos con una suave salsa velouté de fumet de pescado y gratinados con queso.

La receta es perfecta para quienes buscan energía estable y bienestar cardiovascular.

