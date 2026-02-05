Receta reconfortante de carbonada de cerdo de Karlos Arguiñano

La carbonada de cerdo es un guiso típico de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia que Arguiñano presenta como respuesta culinaria al frío invernal. Con calabaza, patata, batata y mazorcas de maíz, aporta textura y energía en cada cucharada.

El chef detalla el paso a paso: dorar la carne, sofreír verduras y cocinar lentamente con pimentón y laurel hasta lograr un guiso meloso. El toque final de orejones de melocotón y perejil eleva el plato antes de servirlo bien caliente.