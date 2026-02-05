Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta reconfortante de carbonada de cerdo de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano comparte la receta de una carbonada de cerdo, un guiso tradicional sudamericano con ingredientes sencillos, ideal para entrar en calor en días fríos y llenar de sabor la mesa familiar.
La carbonada de cerdo es un guiso típico de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia que Arguiñano presenta como respuesta culinaria al frío invernal. Con calabaza, patata, batata y mazorcas de maíz, aporta textura y energía en cada cucharada.
El chef detalla el paso a paso: dorar la carne, sofreír verduras y cocinar lentamente con pimentón y laurel hasta lograr un guiso meloso. El toque final de orejones de melocotón y perejil eleva el plato antes de servirlo bien caliente.