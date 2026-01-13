Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Receta de cardo con almendras y jamón de Arguiñano para potenciar el sabor de las verduras de invierno
Descubre cómo preparar un cardo tradicional con almendras y jamón siguiendo las indicaciones de Karlos Arguiñano, una receta saludable que equilibra textura, aroma y nutrición sin renunciar al sabor.
El cardo con almendras y jamón es un clásico que aprovecha una verdura de invierno con aportes nutricionales interesantes y fácil digestión.
La receta combina pencas de cardo cocidas con ajo dorado, almendras tostadas y virutas de jamón crujiente, logrando un plato equilibrado y sabroso que realza la esencia de cada ingrediente.