Y AHORA SONSOLES
Rafaela, jubilada y atrapada por el alquiler: “Con 150 euros al mes no se puede vivir”
El aumento imparable del precio del alquiler asfixia a pensionistas y trabajadores. Muchos, como Rafaela, destinan casi la mitad de sus ingresos a la vivienda y apenas logran subsistir.
El precio del alquiler se ha disparado hasta convertirse en una carga insoportable para miles de personas. Rafaela, con una pensión de 1.200 euros, paga 450 de alquiler y apenas logra llegar a fin de mes.
Según denuncia, le resultó casi imposible encontrar vivienda y ahorrar ya es impensable. Lo que antes era una etapa provisional, hoy se ha transformado en una condena permanente para millones.