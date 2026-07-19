¡Pura magia y sensibilidad! Blas Cantó eriza la piel al revivir el arte de Manuel Carrasco

La emoción ha vuelto a desbordarse en Tu cara me suena con el regreso de una de las voces más prodigiosas que ha pasado por el formato. Blas Cantó ha vuelto a pisar el escenario que tantas alegrías le dio, y lo ha hecho alejándose de los grandes artificios para apostar por la verdad más pura: transformarse en Manuel Carrasco.

Con una guitarra, su indiscutible talento y una sensibilidad a flor de piel, el artista ha calcado el característico quejío, la calidez y el acento del cantautor onubense al interpretar el emotivo himno 'Qué bonito es querer'. La actuación no solo ha sido un prodigio técnico en la imitación, sino un viaje directo al corazón que ha dejado a los jueces completamente mudos y con los ojos vidriosos, demostrando que cuando Blas se sube a ese escenario, el tiempo se detiene.

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