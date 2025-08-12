Antena 3 LogoAntena3
“Qué bonito fue compartir esa primera vez”: Alfred García revive su vínculo con Roberto Leal en Pasapalabra

El cantante y el presentador se han reencontrado en el plató de Pasapalabra, ocho años después de compartir su primera experiencia televisiva en Operación Triunfo 2017.

Patri Bea
Durante su visita a Pasapalabra, Alfred García ha protagonizado un momento muy especial junto a Roberto Leal. Ambos han recordado con cariño su etapa en Operación Triunfo.

El presentador ha mostrado su emoción por volver a coincidir con el artista, mientras Alfred ha bromeado diciendo que Roberto lo amamantó en sus inicios.

