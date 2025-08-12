Isabel Moreno y José Lamuño se bloquean con Raphael en Pasapalabra y desesperan a Roberto Leal

Durante la prueba de La Pista, Isabel Moreno y José Lamuño se enfrentaron a una canción muy conocida de Raphael. Aunque reconocieron su voz, no lograron acertar el título.

Roberto Leal, sorprendido por el bloqueo de ambos, comentó entre risas que estaban echando la tarde allí. El público sí identificó el tema rápidamente, aumentando la presión en Pasapalabra.