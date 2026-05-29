COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El postre de naranja de Karlos Arguiñano que se prepara en minutos y triunfa en verano
El cocinero elabora una receta sencilla, refrescante y con pocos ingredientes inspirada en una propuesta enviada desde Castellar del Vallés por una espectadora del programa.
Karlos Arguiñano ha preparado en su Cocina abierta, unos bocaditos de naranja utilizando zumo natural, azúcar, harina de maíz refinada y coco rallado. La receta, pensada para compartir entre cuatro y seis personas, destaca por su elaboración rápida y por servirse bien fría.
El chef explica que también puede hacerse con otras frutas como limón, sandía o pomelo. Tras cocinar la mezcla hasta que espese, solo hay que enfriarla en la nevera, cortarla en cubos y decorarla con coco rallado y hojas de menta.
