El hijo de Paulina Rubio, detenido en aeropuerto madrileño por falta de documentación y ausencia materna

La disputa legal entre Paulina Rubio y Colate se recrudece tras la detención de su hijo Nicolás en el aeropuerto de Madrid. El adolescente, que viajó solo desde Miami, fue retenido por falta de documentación y ausencia de un acompañante tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles.

Según fuentes cercanas a Colate, Paulina no cumplió con la obligación judicial de recoger al niño en el campamento. A día de hoy, Nicolás permanece con su madre, sin que se haya producido la entrega de la custodia estipulada.