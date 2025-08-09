Publicidad
Y ahora Sonsoles
El hijo de Paulina Rubio, detenido en aeropuerto madrileño por falta de documentación y ausencia materna
Un nuevo conflicto por la custodia estalla cuando Nicolás es retenido al llegar a España sin papeles ni compañía maternal, mientras Paulina Rubio incumple la orden judicial de recoger al menor tras su viaje.
La disputa legal entre Paulina Rubio y Colate se recrudece tras la detención de su hijo Nicolás en el aeropuerto de Madrid. El adolescente, que viajó solo desde Miami, fue retenido por falta de documentación y ausencia de un acompañante tal y como hemos visto en Y ahora Sonsoles.
Según fuentes cercanas a Colate, Paulina no cumplió con la obligación judicial de recoger al niño en el campamento. A día de hoy, Nicolás permanece con su madre, sin que se haya producido la entrega de la custodia estipulada.