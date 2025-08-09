Laura Moure detiene el ritmo del programa con una sorpresa organizada junto al equipo

Mientras el presentador se preparaba para introducir el primer panel de La ruleta de la suerte, Laura Moure interrumpe el ritmo habitual con un sorprendente “¡Un momento! Que tenemos una sorpresa”. La inesperada maniobra dejó a Jorge Fernández totalmente sorprendido, sin poder articular palabra.

El ambiente se transformó cuando todo el equipo de La ruleta de la suerte se reveló como cómplice de la broma. El gesto lleno de camaradería añadió emoción al momento y mostró el lado más cercano y espontáneo entre compañeros.