Publicidad
La ruleta de la suerte
Laura Moure detiene el ritmo del programa con una sorpresa organizada junto al equipo
En pleno arranque del programa, Laura Moure detiene la emisión para revelar una sorpresa conjunta con el equipo que deja a Jorge Fernández sin palabras y añade un giro inesperado al inicio.
Mientras el presentador se preparaba para introducir el primer panel de La ruleta de la suerte, Laura Moure interrumpe el ritmo habitual con un sorprendente “¡Un momento! Que tenemos una sorpresa”. La inesperada maniobra dejó a Jorge Fernández totalmente sorprendido, sin poder articular palabra.
El ambiente se transformó cuando todo el equipo de La ruleta de la suerte se reveló como cómplice de la broma. El gesto lleno de camaradería añadió emoción al momento y mostró el lado más cercano y espontáneo entre compañeros.