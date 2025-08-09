Don Pedro reorganiza su legado en privado tras recibir un diagnóstico terminal

Después de que la doctora Luz le informe de que su enfermedad ha hecho metástasis y ya no puede operarse, Don Pedro se niega a compartir la noticia con su familia. “Se trata de mi vida y soy yo quien va a decidir cómo y cuándo contarlo”, afirma rotundo en el último capítulo de Sueños de libertad.

Minutos más tarde, en soledad, toma una decisión contundente: llama al notario para modificar su testamento sin avisar a nadie. Esta acción implica reorganizar su legado de forma totalmente privada, y deja en el aire a quién beneficiará o excluirá en su última voluntad.