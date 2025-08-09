Publicidad
Sueños de libertad
Don Pedro reorganiza su legado en privado tras recibir un diagnóstico terminal
Ante la noticia de la metástasis inoperable, Don Pedro opta por reestructurar su testamento sin informar a su familia, ignorando las advertencias de Luz sobre compartir la decisión con sus seres cercanos.
Después de que la doctora Luz le informe de que su enfermedad ha hecho metástasis y ya no puede operarse, Don Pedro se niega a compartir la noticia con su familia. “Se trata de mi vida y soy yo quien va a decidir cómo y cuándo contarlo”, afirma rotundo en el último capítulo de Sueños de libertad.
Minutos más tarde, en soledad, toma una decisión contundente: llama al notario para modificar su testamento sin avisar a nadie. Esta acción implica reorganizar su legado de forma totalmente privada, y deja en el aire a quién beneficiará o excluirá en su última voluntad.