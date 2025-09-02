Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Don Pedro

Sueños de libertad

Pedro amenaza con denunciar a Digna para evitar que lo abandone

La tensión estalla entre Pedro y Digna cuando él recurre al chantaje más cruel: denunciarla por la muerte de Jesús si se marcha de casa para siempre.

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

En Sueños de libertad, Digna ha vuelto a la casa de Pedro para recoger sus pertenencias y dejar clara su decisión de romper con él. Con dureza, le ha expresado el rechazo que siente tras descubrir todas sus mentiras.

El enfrentamiento ha subido de tono cuando Pedro, incapaz de aceptar la separación, ha lanzado una amenaza inesperada: denunciarla por la muerte de Jesús si decide marcharse. Digna, incrédula, ha escuchado cómo él insistía en que no le deja otra opción.

Antena 3» Vídeos