Pedro amenaza con denunciar a Digna para evitar que lo abandone

En Sueños de libertad, Digna ha vuelto a la casa de Pedro para recoger sus pertenencias y dejar clara su decisión de romper con él. Con dureza, le ha expresado el rechazo que siente tras descubrir todas sus mentiras.

El enfrentamiento ha subido de tono cuando Pedro, incapaz de aceptar la separación, ha lanzado una amenaza inesperada: denunciarla por la muerte de Jesús si decide marcharse. Digna, incrédula, ha escuchado cómo él insistía en que no le deja otra opción.