Paula Gallego deslumbra en su estreno en Pasapalabra con un pleno musical en La Pista

El estreno de Paula Gallego en Pasapalabra no pudo ser más contundente. Pese a su condición de debutante en La Pista, Roberto Leal ya había avisado a Antonio Velázquez del peligro: la actriz reaccionó con una velocidad impecable y reconoció la canción con apenas el primer fragmento. Su gesto de seguridad confirmó que estaba ante un momento grande.

Con su acierto, Paula no solo abrió La ventanita ante la mirada atónita de su rival, sino que además completó el triplete musical del equipo de Rosa. La actuación, marcada por su espontánea interpretación del tema, dejó claro que llega al concurso con reflejos, oído y solvencia.