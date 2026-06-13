Patxi Salinas rompe la racha de su hermano Julio y firma la victoria más esperada en La Pista

La presencia de Julio y Patxi Salinas ha dejado algunos de los duelos más comentados de La Pista. Durante sus tres tardes en el concurso, la rivalidad entre ambos hermanos ha marcado cada enfrentamiento musical en Pasapalabra.

En su despedida del programa, Patxi logró imponerse por primera vez y frustró el pleno de victorias de Julio. Después del duelo, Roberto Leal sorprendió al público al pedir a Javier una demostración de su talento como cantante de ópera, cerrando la jornada con un momento muy especial.

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