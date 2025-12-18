Pan navideño de frutos: la propuesta más energética de Joseba Arguiñano

El cocinero presenta un pan casero cargado de frutos que se convierte en un aliado perfecto para la mesa navideña. Su preparación destaca por la sencillez y por el aporte energético que ofrecen los ingredientes.

Arguiñano insiste en la importancia de las fermentaciones largas, clave para lograr una masa más ligera y un pan que sienta mejor. El resultado es una elaboración aromática, equilibrada y pensada para triunfar en cualquier celebración familiar.