Paloma San Basilio desafía la jubilación: “Seguiré mientras tenga voz y alma para cantar”

Paloma San Basilio vive una nueva etapa profesional sin renunciar a su esencia. Aunque pone fin a su carrera musical, continúa sobre las tablas con el musical Dulcinea, proyecto que recupera un personaje que marcó su vida artística.

Convencida de que jubilarse “es morirse un poco”, la cantante madrileña defiende su vocación como una forma de vida. Con 50 años de carrera y una energía intacta, San Basilio demuestra que la pasión no entiende de edad ni de finales.