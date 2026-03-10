Antena3
Trillizos

Y AHORA SONSOLES

Unos padres afrontan el desafío inesperado al tener trillizos por sorpresa

María y Benito no planearon un embarazo de trillizos, pero ahora, viven a diario los retos de adaptar su rutina familiar a un crecimiento repentino de tres bebés.

María y Benito, tras recibir la sorpresa de un embarazo de trillizos, han visto cómo su familia pasó de cuatro a siete integrantes en enero. A pesar de las dificultades logísticas y de descanso, la pareja observa una evolución positiva en la convivencia entre los hermanos mayores y los recién nacidos, que ha superado sus temores iniciales sobre posibles celos.

Conscientes de las exigencias de criar a cinco hijos, la pareja ha optado por apoyo externo para gestionar las labores diarias, un paso que consideran clave para mantener el equilibrio familiar.

