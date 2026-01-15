Pablo Rivero profundiza en la paternidad y revela por qué inspira tanto su escritura

Pablo Rivero, conocido por su papel en Cuéntame cómo pasó y su carrera literaria, aborda sin tapujos la complejidad de ser padre, destacando que “no hay respuestas” claras y que ese misterio es parte de lo que más le inquieta y mueve a escribir sobre el tema.

En el plató de Y ahora Sonsoles, el actor confiesa que la paternidad le ha exigido renuncias, pero subraya que la familia es su mayor pasión y motor creativo, un terreno recurrente en sus novelas más vendidas.