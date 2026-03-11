Antena3
Pablo Puyol gana en La Pista por la mínima pese a conocer la canción desde el primer fragmento

El actor ha vivido una mezcla de alivio y frustración al llevarse el duelo musical, reconociendo que ya identificaba la melodía desde el inicio pero sin lograr recordar ni la letra ni el título.

Alberto Mendo
Publicado:

Pablo Puyol, aunque ha terminado ganando su duelo en La Pista, no ha podido evitar mostrar cierta frustración: reconocía perfectamente la melodía, pero las palabras no terminaban de aparecer en su memoria.

Aun así, consiguió imponerse por la mínima tras varios intentos y un suspense creciente. Podía haber hecho pleno si la letra le hubiese venido antes a la cabeza, pero ha terminado sumando un segundo.

