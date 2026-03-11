Pablo Puyol gana en La Pista por la mínima pese a conocer la canción desde el primer fragmento

Pablo Puyol, aunque ha terminado ganando su duelo en La Pista, no ha podido evitar mostrar cierta frustración: reconocía perfectamente la melodía, pero las palabras no terminaban de aparecer en su memoria.

Aun así, consiguió imponerse por la mínima tras varios intentos y un suspense creciente. Podía haber hecho pleno si la letra le hubiese venido antes a la cabeza, pero ha terminado sumando un segundo.