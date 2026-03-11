Publicidad
Pablo Puyol gana en La Pista por la mínima pese a conocer la canción desde el primer fragmento
El actor ha vivido una mezcla de alivio y frustración al llevarse el duelo musical, reconociendo que ya identificaba la melodía desde el inicio pero sin lograr recordar ni la letra ni el título.
Pablo Puyol, aunque ha terminado ganando su duelo en La Pista, no ha podido evitar mostrar cierta frustración: reconocía perfectamente la melodía, pero las palabras no terminaban de aparecer en su memoria.
Aun así, consiguió imponerse por la mínima tras varios intentos y un suspense creciente. Podía haber hecho pleno si la letra le hubiese venido antes a la cabeza, pero ha terminado sumando un segundo.