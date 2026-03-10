Antena3
¡Qué flow! Pablo Puyol hace vibrar con su versión de ‘Like a prayer’ en Pasapalabra

Pablo Puyol arrasa en La Pista con una vibrante versión de 'Like a prayer' que enciende Pasapalabra

El actor ha reconocido la canción al instante, ha hecho pleno en La Pista y ha puesto a todo el plató a acompañarle mientras interpretaba el éxito de Madonna.

Alberto Mendo
Pablo Puyol ha protagonizado uno de los momentos más animados del programa con su rápida identificación de 'Like a prayer'. Roberto Leal ya había adelantado que sonaría un temazo y no se equivocaba: el actor ha sido el más veloz con el pulsador y ha celebrado el acierto con una sonrisa que anticipaba lo que venía en Pasapalabra.

Tras recordar el estribillo, se ha lanzado a cantarlo, poniéndole un flow que ha contagiado a todos. Entre palmas y ambiente casi góspel, el plató se ha convertido en una pequeña fiesta.

