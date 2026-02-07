Publicidad
Óscar y Édgar sorprenden en La Pista llena de ingenio que rinde tributo a Rosa y Manu
Los recién llegados afrontan su primer duelo musical con humor, tensión y un simbólico homenaje a los históricos concursantes que marcaron la etapa anterior del concurso.
La emisión mostró cómo Óscar y Édgar se estrenaron en la prueba musical de Pasapalabra, donde Roberto Leal recordó el legado de Rosa y Manu al verles competir. El alcalaíno intentó adivinar la canción del año 1998 cantando “Esa cosita que sube y que baja”, mientras su compañero apostó por ‘La bomba’ en un duelo repleto de humor.
El presentador destacó que este estreno era “un homenaje a Rosa y Manu”, quienes habían brillado especialmente en esta prueba. Aunque ninguno acertó el título, ambos confirmaron que mantienen el nivel de sus predecesores en un debut cargado de energía y buen ritmo.