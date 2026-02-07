Óscar arranca fuerte en un duelo de alta tensión con Édgar gracias a una brillante primera vuelta en El Rosco

El primer enfrentamiento de Pasapalabra tras el histórico triunfo de Rosa mostró a un Óscar especialmente sólido, capaz de completar su primera vuelta con 18 aciertos, un desempeño que lo situó por delante después de recuperar terreno tras un inicio prudente con Pasapalabra en la A. Édgar, pese a partir con 13 segundos de ventaja, no pudo evitar que su rival remontara posiciones.

Con un bote reiniciado en 100.000 euros, ambos concursantes mostraron detalles prometedores. Óscar se plantó tras sumar una letra más, creyendo que su marcador podía ser suficiente tras un fallo previo de Édgar. Aunque aún quedaban opciones para el azul, la presión del debut marcó el cierre de un duelo ajustado y lleno de tensión.