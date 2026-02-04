Orhan vuelve a la vida y cambia el destino de la familia Korhan

Tras imponerse a sus enemigos en el puerto, Halis Korhan reúne a su familia en la mansión y desvela una verdad que cambia el rumbo de los acontecimientos. La entrada de Orhan, vivo contra todo pronóstico, provoca una reacción de incredulidad y emoción que rompe semanas de duelo y silencio.

La vuelta de Orhan devuelve la estabilidad al núcleo familiar y reafirma el liderazgo de Halis, que demuestra haber controlado la situación desde la sombra.