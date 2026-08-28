Publicidad
Pasapalabra
Omar Banana se estrena por fin en La Pista gracias a un himno de optimismo
El actor logró su primera victoria en la prueba musical de Pasapalabra tras reconocer 'Color esperanza', uno de los grandes éxitos de Diego Torres.
Omar Banana ya sabe lo que es ganar en La Pista. Después de algunas dudas iniciales, el actor fue reconstruyendo poco a poco la melodía y la letra de 'Color esperanza' hasta dar con la respuesta correcta y anotarse el triunfo.
Ni él ni Elisa Matilla acertaron en los primeros intentos, pero acabaron reconociendo el tema de Diego Torres. En apenas su segunda tarde en Pasapalabra, Omar celebró así su primer gran éxito en la prueba musical.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas