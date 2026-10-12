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LA VOZ
Nico desata una guerra entre los coaches en apenas unos segundos de actuación
El joven aspirante consigue captar la atención de los coaches casi desde el primer instante, provocando una intensa competición por incorporarlo a sus equipos.
Nico ha necesitado apenas unos segundos sobre el escenario para despertar el interés de los coaches de La Voz. Su interpretación ha logrado llamar la atención rápidamente y convertir su audición en una auténtica batalla por conseguir su talento.
La actuación ha provocado una disputa entre los coaches, decididos a convencer al concursante de que se una a sus respectivos equipos. Un momento de máxima emoción en el que Nico pasa de intentar conquistar al jurado a tener que tomar una importante decisión sobre su futuro en el concurso.