La modelo opina sobre Valeri, la mujer que provocó su ruptura con Escassi: "Me creo su versión"

En Y ahora Sonsoles, María José Suárez ha hablado sobre Valeri, la mujer trans relacionada con su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. La modelo afirma que confía en su versión y que, según Valeri, no sabía quién era Escassi cuando lo conoció.

La modelo también ha recordado que, tras la ruptura, mantuvo contacto con Valeri, pero desde enero ya no tienen relación. Suárez ha expresado que, aunque al principio pensó que Valeri iba a hablar nuevamente del tema, al leer la entrevista en Lecturas se dio cuenta de que se refería a Ábalos, no a su ex.