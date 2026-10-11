Melendi cae rendido ante Ana, pero la talent escoge a Mika para continuar su aventura musical

La actuación de Ana en las Audiciones a ciegas interpretando el clásico '(They Long to Be) Close to You' logró cautivar al instante a Melendi, quien no dudó en pulsar el botón y felicitarla efusivamente, destacando la belleza de sus matices a pesar de los nervios iniciales. Sin embargo, en el momento de elegir su destino en el programa, la joven dio la sorpresa al decantarse por unirse al equipo de Mika.

De esta manera, aunque el asturiano fue el primero en caer rendido ante su talento y darle la bienvenida, será el artista internacional quien guíe los pasos de Ana en esta nueva y emocionante etapa dentro de La Voz de Antena 3.