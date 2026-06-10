Melani Olivares arrasa en La Pista y desata la fiesta en Pasapalabra con un clásico inolvidable

La Pista volvió a dejar uno de los momentos más animados de Pasapalabra con el duelo entre Melani Olivares y Rubén Ochandiano. Aunque la primera pista ofrecida por Roberto Leal generó algunas dudas, la actriz reaccionó con rapidez y tomó ventaja desde el primer instante.

Tras pulsar antes que su rival, Melani identificó correctamente La bamba y se aseguró los cinco segundos en juego. Su acierto provocó una gran celebración en el plató, donde invitados, concursantes y público se sumaron al ambiente festivo creado por la popular canción.

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