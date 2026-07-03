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PASAPALABRA
Maya Pixelskaya se queda a las puertas del pleno en Pasapalabra por una pregunta inesperada
La invitada firmó una brillante actuación en Una de Cuatro, pero una cuestión sobre Michael Jordan frenó su racha justo antes de que llegara una pregunta sobre historia que dominaba.
Maya Pixelskaya protagonizó una de las mejores actuaciones de la prueba al completar los 26 aciertos del equipo azul. Su pleno se escapó cuando no pudo responder a una pregunta relacionada con Michael Jordan en Pasapalabra.
La situación tuvo aún más ironía porque la siguiente respuesta correcta era Nerón, un tema que la colaboradora aseguró conocer bien. "¡Ésa era la mía!", lamentó entre risas al comprobar que no tendría la oportunidad de responderla.
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