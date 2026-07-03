Maya Pixelskaya se queda a las puertas del pleno en Pasapalabra por una pregunta inesperada

Maya Pixelskaya protagonizó una de las mejores actuaciones de la prueba al completar los 26 aciertos del equipo azul. Su pleno se escapó cuando no pudo responder a una pregunta relacionada con Michael Jordan en Pasapalabra.

La situación tuvo aún más ironía porque la siguiente respuesta correcta era Nerón, un tema que la colaboradora aseguró conocer bien. "¡Ésa era la mía!", lamentó entre risas al comprobar que no tendría la oportunidad de responderla.

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