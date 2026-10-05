Máximo Huerta cuenta que le dejan teléfonos en las firmas de libros

Una noche que comenzó con miradas en un bar terminó de una forma que Máximo Huerta no esperaba. A la mañana siguiente, la persona con la que había estado sacó un currículum de su mochila.

Además, el escritor ha revelado en La Mesa otra peculiar manera en la que han intentado contactar con él: dejarle números de teléfono durante sus firmas de libros. Huerta ha dejado en el aire si alguna vez los ha utilizado.