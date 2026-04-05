Martin Savi se enfrenta a un hermoso desafío con la máxima ilusión para emocionar al público

La preparación meticulosa y la entrega personal marcan el camino de este joven talento en su búsqueda por conquistar el escenario. Según sus propias palabras, este reto profesional supone un paso decisivo en su carrera, afrontando cada ensayo como una oportunidad única para demostrar su versatilidad vocal y su capacidad de transformación.

La exigencia de las galas de Tu cara me suena requiere un nivel de detalle extremo, algo que el intérprete asume con naturalidad y optimismo. Con el objetivo de dejar una huella imborrable, el cantante se sumerge en este proceso creativo convencido de que la emoción es la clave para superar con éxito las expectativas del exigente formato televisivo.