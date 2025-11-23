Marta Belmonte revela cómo la llegada de Cloe cambia la trama y las emociones en la serie

Marta Belmonte, actriz de Sueños de libertad, habló sobre la llegada de Cloe y el impacto en su personaje. “El roce hace el cariño”, comentó, adelantando una conexión inesperada.

La actriz destacó que esta incorporación aporta tensión y ternura a la trama, mostrando cómo las diferencias iniciales pueden transformarse en complicidad y emociones más profundas.