Mariano Rajoy critica al Gobierno y señala los tres grandes problemas que afectan a España

Mariano Rajoy repasó en El Hormiguero lo que considera los tres grandes males de España. El exmandatario apuntó a la mala gestión del Ejecutivo, la tensión con la justicia y la carencia de educación. Con su característico sentido del humor, ironizó sobre el papel del Gobierno actual y lamentó la falta de estabilidad institucional.

Además, Rajoy reivindicó la importancia del humor en la vida política y social, recordando que “el humor amansa a las fieras”. El expresidente combinó autocrítica y reflexión en una charla distendida con Pablo Motos.