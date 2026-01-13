Publicidad
Pasapalabra
María Jesús revela la historia de su colgante con forma de acordeón en Pasapalabra
La cantante compartió con Roberto Leal el significado de la joya que siempre la acompaña: un regalo muy especial que guarda desde hace años.
María Jesús y su acordeón se ha reencontrado con Rosa en el equipo naranja. Ha llamado la atención de Roberto Leal por un detalle único: su colgante con forma de acordeón.
La artista ha explicado que lo lleva desde hace mucho tiempo porque fue un regalo de su padre. “Es parte de mi vida”, ha confesado emocionada en Pasapalabra.