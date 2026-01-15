María Jesús anuncia su próxima gira y se despide con música y guiños en Pasapalabra

María Jesús y su acordeón demostró que sigue en plena forma y lista para la gira del próximo verano. “Todavía hay que hacer muchos kilómetros”, aseguró con ilusión en el plató de Pasapalabra.

Entre bromas y recuerdos, dedicó un guiño a su tierra y a su mítico ‘baile de los pajaritos’, dejando claro que la música sigue siendo su motor.