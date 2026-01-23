Publicidad
Sueños de libertad
María, implicada con Gabriel en una foto reveladora
Andrés y Damián hallan una imagen comprometida que cambia las reglas del juego al vincular a María con Gabriel y desatar un nuevo conflicto emocional en la trama.
Andrés y su padre no creen lo que ven cuando un sobre con fotos muestra un beso entre María y Gabriel, dejando al joven atónito y decidido a llegar al fondo de este escándalo.
La revelación amenaza alianzas y relaciones en la serie, obligando a los personajes a replantear lealtades mientras Andrés intenta recuperar su lugar junto a Begoña.