PASAPALABRA
David falla en El Rosco de Pasapalabra y deja vía libre a Javier con 23 aciertos
El concursante barcelonés se atasca en su remontada mientras Javier roza el bote de 406.000 euros con una brillante actuación.
El Rosco de Pasapalabra ha vuelto a dejar un duelo de máxima tensión entre David y Javier, con el madrileño imponiendo su ritmo hasta alcanzar 23 aciertos y quedarse a dos del bote. Su actuación le ha convertido en el gran protagonista de la tarde.
David, pese a empezar con ventaja de tiempo, no ha logrado mantener el pulso. Un fallo clave con la S ha marcado su caída, frenando su progresión y convirtiendo su intento de remontada en una misión imposible.