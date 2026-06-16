María Esteve elogia Pasapalabra como espacio necesario en la televisión

Nada más llegar al plató, María Esteve agradeció la oportunidad de volver a participar en Pasapalabra. Roberto Leal destacó la ilusión de reencontrarse con la actriz y confió en que los invitados dejarán tardes inolvidables para los espectadores.

Durante su presentación, Esteve puso en valor la dimensión pedagógica del programa y subrayó que es un espacio donde "se dicen las palabras enteras". La actriz reconoció además su entusiasmo por regresar al concurso: "Estoy muy feliz de estar aquí".

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