Manu sorprende en Pasapalabra con un poema que mezcla humor y guiños en inglés

Antes de comenzar El Rosco, Manu improvisó un poema para Adriana Abenia, Álex Clavero, Jaime Astrain y María Jesús y su acordeón. Sus juegos de palabras con los nombres fueron ingeniosos y muy celebrados.

El cierre del poema sorprendió a todos, incluido Roberto Leal, al incluir un guiño en inglés dirigido a Jaime Astrain. Este detalle confirmó la creatividad del concursante tras más de 400 programas en Pasapalabra.