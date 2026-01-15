Antena3
El insólito final del poema de Manu para despedir a los invitados de Pasapalabra: “Ya políglota”

Pasapalabra

Manu sorprende en Pasapalabra con un poema que mezcla humor y guiños en inglés

El concursante ha vuelto a innovar con sus versos dedicados a los invitados del programa, dejando un inesperado toque final que ha arrancado sonrisas en el plató.

Alberto Mendo
Antes de comenzar El Rosco, Manu improvisó un poema para Adriana Abenia, Álex Clavero, Jaime Astrain y María Jesús y su acordeón. Sus juegos de palabras con los nombres fueron ingeniosos y muy celebrados.

El cierre del poema sorprendió a todos, incluido Roberto Leal, al incluir un guiño en inglés dirigido a Jaime Astrain. Este detalle confirmó la creatividad del concursante tras más de 400 programas en Pasapalabra.

