El Hormiguero
Manu y Rosa desvelan jornadas de estudio maratonianas antes del bote histórico de Pasapalabra
Los concursantes de Pasapalabra acudieron a El Hormiguero y explicaron cómo prepararon el duelo más intenso de sus vidas con sesiones de estudio que llegaron a durar hasta 14 horas diarias antes de luchar por el mayor bote del concurso.
En El Hormiguero, Manu y Rosa hablaron de las exigencias del desafío final de Pasapalabra, donde el premio acumulado supera los 2,7 millones de euros, el mayor bote en la historia del formato español. Ambos admitieron que sus rutinas incluyeron días estudiando entre 12 y 14 horas para mantener la mente afinada frente a las pruebas del Rosco y así acercarse al codiciado premio.