Manu y Rosa desvelan jornadas de estudio maratonianas antes del bote histórico de Pasapalabra

En El Hormiguero, Manu y Rosa hablaron de las exigencias del desafío final de Pasapalabra, donde el premio acumulado supera los 2,7 millones de euros, el mayor bote en la historia del formato español. Ambos admitieron que sus rutinas incluyeron días estudiando entre 12 y 14 horas para mantener la mente afinada frente a las pruebas del Rosco y así acercarse al codiciado premio.