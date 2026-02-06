Manu y Rosa analizan en El Hormiguero la retirada y el vacío tras Pasapalabra

Manu y Rosa visitaron El Hormiguero en un momento clave: justo antes de que Rosa recibiera el mayor bote de la historia de Pasapalabra y justo después de su especial televisivo, generando gran expectación mediática. Durante la entrevista con Pablo Motos, los concursantes reflexionaron sobre el impacto personal y mediático de su trayectoria conjunta.

Rosa describió la sensación de vacío al abandonar una rutina de estudio de meses, mientras Manu destacó su intención de recuperar hábitos y relaciones personales tras el concurso.