Publicidad
El Hormiguero
Manu y Rosa analizan en El Hormiguero la retirada y el vacío tras Pasapalabra
Tras una etapa de estudio intenso y récord de audiencia en Pasapalabra, Manu y Rosa conversan en El Hormiguero sobre cómo afrontan el día después del concurso y qué significó esta experiencia en sus vidas.
Manu y Rosa visitaron El Hormiguero en un momento clave: justo antes de que Rosa recibiera el mayor bote de la historia de Pasapalabra y justo después de su especial televisivo, generando gran expectación mediática. Durante la entrevista con Pablo Motos, los concursantes reflexionaron sobre el impacto personal y mediático de su trayectoria conjunta.
Rosa describió la sensación de vacío al abandonar una rutina de estudio de meses, mientras Manu destacó su intención de recuperar hábitos y relaciones personales tras el concurso.