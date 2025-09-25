Publicidad
Pasapalabra
Manu se queda a dos letras del bote en otro emocionante Rosco frente a Rosa
El concursante madrileño ha vuelto a rozar el premio, esta vez de 2.164.000 euros, en un duelo muy igualado con Rosa, que se ha plantado con 22 aciertos.
Manu ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con ventaja de tiempo y una estrategia firme. Rosa ha reaccionado y se ha plantado con 22 aciertos, repitiendo el guion del programa anterior y dejando el desenlace en manos de Manu.
El madrileño ha remontado y alcanzado los 23 aciertos, asegurando la victoria. Con dos letras por resolver, ha intentado el bote en un final cargado de tensión y expectación en el plató.