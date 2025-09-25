Manu se queda a dos letras del bote en otro emocionante Rosco frente a Rosa

Manu ha comenzado El Rosco de Pasapalabra con ventaja de tiempo y una estrategia firme. Rosa ha reaccionado y se ha plantado con 22 aciertos, repitiendo el guion del programa anterior y dejando el desenlace en manos de Manu.

El madrileño ha remontado y alcanzado los 23 aciertos, asegurando la victoria. Con dos letras por resolver, ha intentado el bote en un final cargado de tensión y expectación en el plató.