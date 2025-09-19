Manu detecta un sutil cambio en el plató de Pasapalabra: ¡se ha renovado!

Durante el arranque del programa, Manu ha señalado un cambio en el plató de Pasapalabra que ha calificado como “increíble”. Roberto Leal ha confirmado que se trata de un toque decorativo sutil.

El presentador ha explicado que querían renovar el espacio, aunque el cambio ha sido mínimo. Rosa también ha celebrado la novedad, que ha generado curiosidad entre los más observadores.