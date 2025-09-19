Publicidad
Pasapalabra
Manu detecta un sutil cambio en el plató de Pasapalabra: ¡se ha renovado!
El concursante ha sido el primero en notar un pequeño detalle en la decoración del plató, que ha pasado desapercibido para la mayoría de invitados y espectadores.
Durante el arranque del programa, Manu ha señalado un cambio en el plató de Pasapalabra que ha calificado como “increíble”. Roberto Leal ha confirmado que se trata de un toque decorativo sutil.
El presentador ha explicado que querían renovar el espacio, aunque el cambio ha sido mínimo. Rosa también ha celebrado la novedad, que ha generado curiosidad entre los más observadores.